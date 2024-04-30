الملك الأردني: آثار حرب غزة قد تتسع لتشمل المنطقة بأسرها

حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني، “من خطورة أية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية”.

ونبه الملك الأردني خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في عمان، إلى أن “الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة، قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها”.

وجدد الملك عبد الله، خلال اللقاء، التأكيد على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء”.

وأشار إلى “ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة”.

وشدد على “أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها”.

ولفت الملك الأردني إلى “دور الولايات المتحدة الأمريكية، في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها”.