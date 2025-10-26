الملك الأردني: لا وقت للتراخي ويجب الاستمرار بتطوير الخدمات للشعب

افتتح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين في خطاب عرش سامٍ، أكد فيه تمسك الأردن الراسخ بمسيرة الإصلاح السياسي وتعزيز العمل الحزبي النيابي، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الكبرى، وتحفيز الاستثمارات، من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أهمية تطوير القطاع العام والنظام التعليمي والرعاية الصحية وقطاع النقل، لضمان تلبية احتياجات العصر والمواطن الأردني.

وأضاف أن الأردن قادر على مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، اعتمادًا على جيشه وشعبه ومؤسساته، مؤكدًا: “نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام، ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات”.

وفي رسالته الإنسانية، أكد العاهل الأردني وقوف الأردن الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية.

ورفض الملك عبد الله الثاني الانتهاكات في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الأردن سيظل داعمًا للقدس الشريف، بما في ذلك استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وختم الملك عبد الله الثاني خطابه بالتأكيد على أن “خدمة الوطن واجب مقدس”، وأن “الأردن سيظل قويا بعون الله وشعبه”.

هذا وحضر افتتاح الدورة الملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.