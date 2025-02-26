 الملك الأردني يستقبل الرئيس السوري «أحمد الشرع»

في زيارة رسمية هي الأولى له إلى الأردن، وصل الرئيس السوري “أحمد الشرع” إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، حيث استقبله الملك الأردني عبد الله الثاني، في مطار ماركا شرق العاصمة عمان.

وقالت وسائل إعلام سورية إنه “من المرتقب أن تتطرق المحادثات لقضايا استراتيجية، أبرزها الأمن، والحدود، والتعاون الاقتصادي، وملف المياه، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين”.

وتعد هذه الزيارة الأولى “للرئيس الشرع”، إلى المملكة بعد سثوط نظام الرئيس بشار الأسد، وستكون هذه ثالث رحلة خارجية له منذ وصوله إلى السلطة بعد زيارتيه للسعودية وتركيا.

وكان في استقبال الشرع أيضا، مستشار الملك عبدالله الثاني غازي بن محمد، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وضم الوفد السوري، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعددا من المسؤولين.

جانب من مراسم استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله عمّان#عمون #الاردن pic.twitter.com/eLLVD3Wmpx — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) February 26, 2025

الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم

تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، قررت الحكومة الأردنية “إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات.

ووفق ما ذكرت وكالة “عمون” الأردنية، “يأتي القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة”.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أعلن أمس الثلاثاء، أن “الأردن يجري حاليا محادثات مع سوريا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية المشتركة”.

وقال القضاة، إن “الأردن يبحث مع الجانب السوري رسوم الترانزيت للتخفيف على المصدرين، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع تركيا وسوريا بشأن معبر باب الهوا، قائلا: “اتأمل إعادة العمل به قريبا”.