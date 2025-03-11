الملك السعودي يستقبل الرئيس الأوكراني في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.

وعقد بن سلمان وزيلينسكي، “جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية”.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد ولي العهد السعودي، “حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام”.

وعبر الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته عن “الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.

وفي وقت سابق أمس، استقبل بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجرى خلال الاستقبال “استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار”.