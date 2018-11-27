الملك الماليزي يعقد قرانه على ملكة جمال موسكو

كشفت تقارير إعلامية أن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة ملكة جمال موسكو 2015.

حيث أقيم حفل الزفاف في 22 نوفمبر داخل إحدى مجمعات الاحتفالات الشهيرة الواقع في ضاحية موسكو الراقية روبلوفكا.

كما عُقد حفل الزفاف دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، وارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

هذا واعتنقت فويفودينا الإسلام قبل حوالي ستة أشهر، لتصبح زوجة الملك الماليزي. ومع ذلك، لا يمكن لها أبداً أن تصبح ملكة للبلاد، لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا نساء السكان الأصليين.