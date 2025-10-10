الملك المغربي: البرلمان والحكومة مسؤولان للدفاع عن حقوق الشعب

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على ضرورة تكثيف جهود البرلمان والحكومة لمتابعة قضايا المواطنين والدفاع عنها بجدية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة التنمية في البلاد.

ودعا الملك البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام بمصالح الشعب، وأكد على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق يجب أن تكون أولوية ثابتة وليست مجرد شعارات مؤقتة.

وأشار الملك إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرات الحكومية والقوانين والقرارات الصادرة، لضمان مشاركتهم الفعّالة في الحياة العامة.

كما أشار إلى أن هذا المسؤولية تتطلب تعاون جميع الأطراف بما في ذلك الأحزاب السياسية، المنتخبين، والإعلام.

وفي سياق متصل، شدد الملك على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا على أن “المغرب الصاعد” يجب أن يكون أولوية، مع التأكيد على التنمية المستدامة في المناطق الأقل حظًا مثل الجبال والواحات.