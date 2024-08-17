الملياردير الأمريكي وارن بافيت ينشر وصيته.. ما مصير أمواله بعد وفاته؟

كشفت وصية ما بعد الموت للملياردير ورجل الأعمال العالمي وارن بافيت عن مصير المليارات التي يكتنزها الرجل البالغ من العمر حالياً 93 عاماً،، بعد أن يفارق الحياة.

وتتضمن التوصية بقراءة الوصية التي دونها بافيت والتي سيتم تنفيذها بعد وفاته، ذلك أن فيها الكثير من الدروس والعبر التي يُمكن أن يستفيد منها عوام الناس “مهما كان مستوى الثروة التي يمتلكونها” وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية.

وبحسب التقرير، فإن ثمة درسان رئيسيان يمكن للشخص تعلمهما من وصية وارن بافيت، أما الأول فهو أن عليك التبرع بسخاء من مالك للأعمال الخيرية والفقراء، فيما الدرس الثاني هو “التخطيط العقاري” الذي يحتاجه كل شخص حتى وإن لم يكن لديه امبراطورية عقارية بمئات الملايين من الدولارات.

وعندما يموت بافيت، ستذهب المليارات المتبقية (معظمها في أسهم شركة بيركشاير) إلى صندوق خيري يشرف عليه ابنته وولداه، حيث سيتعين على الثلاثة أن يقرروا بالإجماع أي المنظمات الخيرية سيتبرعون لها وبأي كميات.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن بافيت قوله: “أشعر بارتياح شديد تجاه قيم أبنائي الثلاثة، ولدي ثقة بنسبة 100% في كيفية تنفيذهم للأمور”. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب الأمور بهذه الطريقة يسمح للمستفيدين من بافيت بالاستجابة للتغييرات في المنظمات الخيرية والقوانين واللوائح التي تحكمها.

وقال بافيت: “أحب أن أعتقد أنني أستطيع التفكير خارج الصندوق، لكنني لست متأكداً مما إذا كان بإمكاني التفكير خارج الصندوق عندما يكون على عمق ستة أقدام تحت السطح وأقوم بعمل أفضل من ثلاثة أشخاص على السطح أثق بهم تماماً”.

ويقول تقرير “سي إن بي سي” إن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من نهج بافيت في التخطيط العقاري، حتى لو لم يكن لدى الشخص المليارات التي يُمكنه التبرع بها.

ويقول خوسيه رينوسو، رئيس التخطيط العقاري والضريبي المتقدم في شركة (Citizens Private Wealth) إن بافيت “أظهر الكثير من التفكير المستقبلي حقاً.. لقد بنى المرونة منذ البداية”.

ويشير رينوسو الى أنه “حتى إذا كنتَ لا تعتقد أن لديك الكثير لتمنحه لورثتك، فإن وجود خطة عقارية يعني أنك تستطيع أن تقرر ما يحدث في حالة وفاتك أو عجزك، وليس شخصاً آخر”.

ويقول رينوسو: “كقاعدة عامة، إذا لم يكن لديك خطة عقارية، فستوفر لك الدولة واحدة، وهذا قد يعني أن الرعاية الصحية والقرارات المالية تتعارض مع رغباتك”.

ويؤكد الخبراء في قوانين الميراث إنه لتجنب الارتباك، ولإبعاد أحبائك عن عملية قانونية طويلة ومكلفة، فمن الحكمة وضع خطة عقارية أساسية، وقد يشمل هذا: تعيين المستفيدين، حيث تسمح لك بعض الأدوات المالية، مثل الاستثمارات والحسابات المصرفية ووثائق التأمين على الحياة، تعيين مستفيد يتلقى محتويات حسابك عند وفاتك.

كما يشمل هذا أيضاً وضع “وصية بسيطة”، حيث تحدد الوصية كيفية توزيع أصولك في حالة وفاتك، ومن السهل إعداد هذه الوصية، حيث يمكن العثور على قوالب مجانية مثلاً على الإنترنت.