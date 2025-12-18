«تيته» تقدّم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه تقدّم، إحاطة رسمية إلى مجلس الأمن حول آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وأوضحت البعثة أن الإحاطة تُعقد عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، وتتناول تطورات المشهد الراهن في البلاد، إلى جانب استعراض الجهود الدولية الجارية لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار، في ظل مرحلة توصف بالحساسة على المستويين السياسي والأمني.

وأشارت إلى أن الإحاطة تشكّل محطة أساسية أمام أعضاء مجلس الأمن لتقييم الوضع الليبي، ومناقشة الخيارات والخطوات المقبلة ضمن إطار دور الأمم المتحدة في مرافقة العملية السياسية، ودعم المؤسسات، والمساهمة في تثبيت الاستقرار على المدى القريب والمتوسط.

وبيّنت البعثة أن رابط البث المباشر لم يُنشر بعد، على أن يُتاح عبر المنصات الرسمية للأمم المتحدة على تويتر وفيسبوك فور توفيره.