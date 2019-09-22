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الممثلة المصرية «هنا الزاهد» تدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال شهر العسل!

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 سبتمبر 2019 - 11:16
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مجموعة من الأطباء في مصر يتابعون حالة الفنانة هنا. [إنترنت]
أعلن الفنان المصري أحمد فهمي أن زوجته الفنانة هنا الزاهد تخضع لمراقبة في أحد مستشفيات سنغافورة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

حيث أكد فهمي أن الأطباء أبلغوه أن زوجته ستخضع للمراقبة مدة 3 أيام، وفي حال عدم تحسن وضعها الصحي، ستخضع لتدخل جراحي، دون أن يذكر سبب تدهور حالتها الصحية.

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وفي تعليق نشره في صفحته على فيسبوك أشار إلى أن مجموعة من الأطباء في مصر يتابعون حالة الفنانة هنا.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تدخل فيها الفنانة إلى المستشفى خلال قضائها شهر العسل رفقة أحمد فهمي بعد أن ارتبطا مؤخراً.

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