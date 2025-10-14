«الممر الشمالي» يُقلّص زمن الشحن بين الصين وأوروبا

وقعت روسيا والصين خطة عمل مشتركة لتطوير النقل البحري عبر ممر الملاحة الشمالي في مياه روسيا بالدائرة القطبية المتجمدة، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وجاء التوقيع خلال اجتماع عقد في مدينة هاربين الصينية للجنة الفرعية المعنية بالتعاون بشأن الممر، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. مثل الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لشركة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف، فيما مثل الجانب الصيني وزير النقل ليو وي.

وتهدف الخطة إلى إنشاء ممر نقل مستدام، بتطبيق حلول لوجستية وتقنية متطورة لتعزيز كفاءة عمليات النقل وتطوير مشاريع استثمارية كبرى. ويعد الممر أقصر طريق شحن بين غرب أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بطول نحو 5600 كيلومتر.

وفي خطوة وصفها الخبراء بالتاريخية، أعلنت مؤسسة “روساتوم” الروسية عن نجاح أول رحلة لسفينة شحن صينية عبر الممر الشمالي، انطلقت من ميناء نينغبو بالصين في 23 سبتمبر 2025، وعبرت الممر في الأول من أكتوبر، ووصلت إلى ميناء فيليكستو البريطاني خلال 20 يوماً، ما يختصر وقت الرحلات التقليدية بشكل كبير.

وحملت السفينة 25 ألف طن من الحاويات، ومن المتوقع أن تتبعها رحلات أخرى إلى موانئ أوروبية مختلفة. ويتوقع الطرفان أن يصل حجم الشحن عبر الممر إلى أكثر من 400 ألف طن في 2025، بعد أن سجل الممر رقماً قياسياً بنقل 37.9 مليون طن في 2024.