المملكة المتحدة تشدد على ضرورة أن تنخرط الأطراف الليبية في حوار سياسي وتجنب العنف

أدانت المملكة المتحدة أعمال العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس داعية إلى وقف القتال فورا.

وقالت المملكة اللمتحدة إنّه يجب أن تنخرط جميع الأطراف بحوار برعاية الأمم المتحدة، وأنّه من الضروري حماية المدنيين، وتوفير مسارات آمنة لموظفي الإغاثة الإنسانية.

وتابعت المملكة المتحدة أنّه لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا، وأنّه من الضروري للغاية أن تتواصل جميع الأطراف الليبية مع الأمم المتحدة للاتفاق على مسار تجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة وممثلة للجميع، وبدعم من جميع الفاعلين الدوليين.

وأضافت المملكة المتحدة أنّه لا بد من تقديم أولوية رغبات الشعب الليبي على المصالح الشخصية الضيقة، وأنّ المملكة المتحدة تقف مستعدة للعمل مع الليبيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال سلام واستقرار دائمين في ليبيا وتحقيق الازدهار لشعبها.