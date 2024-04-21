المنافسة تجبر تسلا على تخفيض أسعارها في الصين

خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار مركباتها من طراز “3” وطراز “واي” في الصين، وفقا لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات “واي” و”إكس” و”إس” في الولايات المتحدة.

وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز “3” المتجدد قد انخفض إلى 231,900 يوان (32,030 دولارا) من 245,900 يوان سابقا (33,964 دولارا).

ويُباع الطراز “واي” الآن بسعر يبدأ من 249,900 يوان (34,516 دولارا) انخفاضا من السعر السابق البالغ 263,900 يوان (36,450 دولارا).

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، السبت، تأجيل زيارة مزمعة إلى الهند، حيث كان من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عازيا ذلك إلى التزامات في شركته تسلا، وقال إنه يسعى لتحديد موعد آخر للزيارة هذا العام.

وعلى حسابه بموقع “إكس”، كتب ماسك: “للأسف التزامات ثقيلة للغاية في تسلا تستلزم تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع جدا لزيارتها في وقت لاحق هذا العام”.

وكان من المفترض أن تشمل الزيارة إلى الهند الإعلان عن خطط لدخول شركة تسلا إلى السوق الهندية، حسب ما ذكرت رويترز في وقت سابق.

وقالت رويترز إن ماسك كان من المتوقع أن يعلن في نيودلهي عن استثمار قيمته تتراوح بين ملياري و3 مليارات دولار بشكل أساسي لبناء مصنع بعد أن أعلنت الحكومة عن سياسة لخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات المستوردة إذا استثمرت الشركات محليا.

وجاء التخفيض الأخير لتسلا في الصين بعد أن كشفت شركة “شاومي” الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب، الشهر الماضي، عن سيارة كهربائية رياضية تضم لمسات تصميمية مستمدة من سيارات بورشه، لكنها بسعر أقل من السيارة تسلا “3”، مما يسلط الضوء على المنافسة الشرسة التي يفرضها الوافدون الجدد على سوق السيارات الكهربائية المزدحمة بالفعل في بكين.