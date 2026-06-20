المنافسة تقترب من نهايتها.. ليبيا تختار ممثليها في «تحدي القراءة العربي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مواصلة أعمال التقييم والتحكيم ضمن منافسات الموسم العاشر من مبادرة “تحدي القراءة العربي”، حيث تشهد عدد من مراقبات التربية والتعليم مراحل متقدمة من تقييم المشاركين تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية على مستوى ليبيا.

وشهدت مراقبة التربية والتعليم صبراتة، الجمعة، انطلاق مرحلة التقييم المباشر للمشاركين الذين استكملوا متطلبات المنافسة، والمتمثلة في قراءة وتلخيص 50 كتابًا ضمن الفئة العامة، و25 كتابًا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي موازاة ذلك، تتواصل بمراقبة التربية والتعليم الكفرة أعمال التقييم عن بُعد لليوم الثاني على التوالي، حيث يخضع الطلاب المستهدفون لعمليات تقييم تنفذها لجان التحكيم المعتمدة، وفق المعايير المعتمدة في المبادرة.

وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد المشاركين المتأهلين الذين سيمثلون مراقبات التربية والتعليم والمناطق التعليمية التابعة لها في المحفل الختامي للمسابقة، المقرر تنظيمه خلال شهر يوليو المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المراحل النهائية للمنافسات المحلية للمبادرة، التي تستهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم المعرفية والفكرية، عبر تشجيعهم على الاطلاع المنتظم وتلخيص الكتب وإثراء حصيلتهم العلمية والثقافية.

مركز التدريب وتطوير التعليم يطلق التسجيل في دورات تدريبية إلكترونية للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم في ليبيا

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية فتح باب التسجيل في حزمة من الدورات التدريبية التي ستُنفذ عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية للمركز، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى رفع كفاءة المعلمين وتطوير الأداء المهني للعاملين في القطاع التعليمي.

وأوضح المركز أن إطلاق هذه البرامج يأتي ضمن خططه الهادفة إلى تعزيز مهارات الكوادر التربوية وتحسين جودة العملية التعليمية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات التطوير المهني والتربوي.

وبيّن المركز أن التسجيل متاح عبر الموقع الرسمي للمركز، من خلال الدخول إلى قسم البرامج التدريبية واختيار الدورة المناسبة واستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا.

وتتضمن الحزمة التدريبية عددًا من البرامج المتخصصة، تشمل دورة “القيم بين المعرفة والتعلّم”، ودورة “رفع كفاءة منسقي الجودة”، إلى جانب برنامج “استراتيجيات التعليم الحديث – معلم القرن الحادي والعشرين”، وبرنامج “استراتيجيات التعليم الحديث في اللغة الإنجليزية”.

كما تضم البرامج التدريبية دورات في “مهارات استخدام جوجل في التعليم الحديث”، و”الرياضيات التفاعلية باستخدام برنامج جيوجبرا”، و”المعامل الافتراضية”، و”رفع كفاءة مدخلي البيانات”.

وتشمل كذلك دورات “مهارات استخدام الحاسب الآلي”، و”رفع كفاءة معلمي مادة الفيزياء”، و”مهارات بناء الاختبارات التحصيلية وفق جدول المواصفات”، و”دورة معلمات الفئات الخاصة”، إضافة إلى برنامج “تنمية المهارات الإدارية والقيادية”.

وأكد المركز العام للتدريب وتطوير التعليم أن انطلاق هذه الدورات سيكون عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً، داعيًا جميع المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم في مختلف أنحاء ليبيا إلى المبادرة بالتسجيل في البرامج التي تتناسب مع تخصصاتهم واحتياجاتهم المهنية.

وأشار المركز إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات عبر رقم التواصل المخصص للمركز أو من خلال الصفحة الرسمية التابعة له.