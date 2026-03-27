المنافسة على لقب «كأس العالم 2026» تشتعل بين العظماء.. من الأوفر حظّاً؟

أشارت أحدث تقديرات شركات المراهنات إلى أن منتخب إسبانيا يتصدر قائمة المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2026، وفق ما أفادت به هيئات تصنيف المراهنات ومحللون رياضيون متخصصون.

وحسب البيانات الرسمية، يحتل المنتخب الإسباني المرتبة الأولى بمعامل ترجيح 5.50، يليه منتخب إنجلترا بنسبة 6.50. فيما تتساوى منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا عند معامل 8.50، ما يعكس تقارب فرص هذه الفرق الكبرى في المنافسة على اللقب.

كما تضم قائمة المنافسين ألمانيا والبرتغال بمعامل 13.00، في حين تحتل هولندا المرتبة الأخيرة بين المرشحين المباشرين بمعامل 20.00.

وفي دعم لهذه التوقعات، أكد حاسوب التوقعات التابع لشركة Opta تصدر المنتخب الإسباني للائحة المفضّلين، مشيرًا إلى حضور مجموعة من أبرز المنتخبات العالمية ضمن قائمة المنافسة، من بينها إنجلترا، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال وفرنسا.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما يعكس توسعًا غير مسبوق للبطولة وزيادة حدة المنافسة على اللقب العالمي.