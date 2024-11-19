المنتخبات العربية بانتظار مواجهات حاسمة في تصفيات كأس العالم.. إليك مواعيدها!

تستعد 9 منتخبات عربية آسيوية لخوض منافسات الجولة السادسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفيما يلي جدول المباريات، الّتي ستقام اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر الجاري:

إندونيسيا ضدّ السعودية، في الساعة الرابعة عصرًا (بتوقيت دبي) والثالثة عصرًا (بتوقيت مكة).

المنتخب الفلسطيني ضدّ كوريا الجنوبية، في الساعة السادسة مساءً (بتوقيت دبي) والخامسة مساءً (بتوقيت مكة).

الإمارات ضدّ قطر، في الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت دبي) والسابعة مساءً (بتوقيت مكة).

عُمان ضدّ العراق، في الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت دبي) والسابعة مساءً (بتوقيت مكة).

الكويت ضدّ الأردن، في الساعة 10:15 مساءً (بتوقيت دبي) و9:15 مساءً (بتوقيت مكة).

البحرين ضدّ أستراليا، في الساعة 10:15 مساءً (بتوقيت دبي) و9:15 مساءً (بتوقيت مكة).