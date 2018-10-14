المنتخب الألماني يُعادل أسوأ سجل له منذ 33 عاماً

حيث تعتبر هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بفارق 3 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما تُعتبر هزيمة أمس هي الخامسة التي يتعرض لها الألمان في 2018، ليعادل المانشافت بذلك أسوأ سجل له في سنة واحدة للمرة الأولى منذ 33 عاماً كما أن هذا الفوز هو الأول للطواحين على المانشافت منذ عام 2002.