المنتخب الفلسطيني يصل الدوحة لمواجهة المنتخب الليبي

وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني إلى العاصمة القطرية الدوحة بسلامة الله، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الليبي يوم 25 نوفمبر ضمن ملحق التأهل إلى كأس العرب، في مباراة تُوصف بأنها مفترق طرق لكلا المنتخبين، وفرصة لإثبات الذات قبل الدخول في منافسات البطولة.

المنتخب الفلسطيني يدخل أجواء الدوحة بمعنويات مرتفعة بعد معسكر أوروبي خاض خلاله مواجهتين وديتين أمام منتخبَي الباسك وكتالونيا، حيث وقف الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه ونسق الأداء الجماعي، قبل أن يبدأ اليوم أولى حصصه التدريبية في قطر وسط حالة تفاؤل واضحة داخل المعسكر.

في المقابل، يدخل “فرسان المتوسط” هذه القمة العربية بطموحات كبيرة لإعادة المنتخب الليبي إلى واجهة المنافسات من جديد، خصوصًا بعد سلسلة من التحضيرات الودية التي منحَت المدرب رؤية أوضح حول جاهزية العناصر الأساسية وتكامل الخطوط، ويُعوّل الجمهور الليبي على الأداء الجماعي، سرعة التحول، وخبرة بعض اللاعبين الذين يمرّون بفترة فنية متميزة.

المواجهة المنتظرة تحمل في طياتها تفاصيل فنية دقيقة، فالفريقان يمتلكان عناصر شابة قادرة على صناعة الفارق، إلى جانب حضور بدني قوي، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. كما يُتوقع أن تكون للجزئيات الصغيرة، مثل العامل النفسي، وتركيز المدافعين، واستغلال الفرص، دور حاسم في تحديد هوية المتأهل.

ورغم قوة المنتخب الفلسطيني وتماسكه التكتيكي، يرى الكثير من المتابعين أن المنتخب الليبي يمتلك فرصة ذهبية للعبور، خاصة إن تمكن من فرض أسلوبه منذ البداية والتحكم في نسق المباراة. فالليبيون يدركون جيدًا أن المباراة خارج أرضهم، لكن حضورهم الجماهيري المميز في قطر سيكون دفعة معنوية استثنائية.

ويبقى 25 نوفمبر موعدًا ينتظره الجميع، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ستُحدد طرفًا جديدًا ينضم لقائمة المنتخبات العربية المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، وبين طموح فلسطين ورغبة ليبيا، تبقى الإثارة عنوانًا لهذه القمة المنتظرة.