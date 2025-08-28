المنتخب الليبي المدرسي لكرة السلة يتوج بالبطولة العربية في الأردن

اختتم المنتخب الوطني المدرسي لكرة السلة مشواره في البطولة العربية الرياضية المدرسية بالعاصمة الأردنية عمّان، بتحقيق الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، جاء هذا الإنجاز بعد فوز منتخبنا في مباراته الأخيرة على المنتخب السعودي بنتيجة 9 – 5، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد أن قدم اللاعبون أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة مكنهم من اعتلاء منصة التتويج.

وشارك الوفد الليبي في البطولة التي اختتمت يوم الأربعاء، في مسابقات كرة القدم الخماسية وكرة السلة، إضافة إلى تقديم ورقة علمية ضمن الملتقى الطلابي المصاحب للبطولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تهنئتها الحارة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، معربة عن اعتزازها بالأداء المشرف الذي قدموه باسم ليبيا، ومتطلعة إلى المزيد من النجاحات في المحافل العربية والدولية المقبلة.