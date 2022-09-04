المنتخب الليبي.. تعرّف على السر وراء تسميته بفرسان المتوسط

تأسس منتخب الوطني الليبي لكرة القدم عام 1962، وانضم إلى الفيفا في 1963، لينضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1961.

وسمى المنتخب الوطني بفرسان المتوسط، نظرا لأن البحر الأبيض المتوسط يتسم بواحد من أطول السواحل له فى ليبيا ولهذا أطلق على المنتخب الليبى فرسان المتوسط.

وتعتبر أهم مشاركة للمنتخب الوطني كانت في عام 1982 في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في ليبيا، وكانت أفضل بطولة في البطولات التي شارك فيها منتخب ليبيا وقع في مجموعة واحدة مع تونس والكاميرون وغانا.

أولى مبارياته كانت مع منتخب غانا واستطاع أن يفرض سيطرته على المباراة وبادر المنتخب الغاني بتسجيل هدف في الدقيقة 28 بواسطة جورج الحسن، قبل أن ينتفض المنتخب الليبي في شوط الثاني عن طريق عبد الرازق جرانة 58 والعيساوي 76 ، وكاد أن يفوز لولا هدف التعادل في آخر دقيقة.

ثاني مباراة فاز بها على منتخب تونس عن طريق هدف عكسي من كامل صديق في آخر دقائق الشوط الأول، وهدف فرج البرعصي في الدقيقة الأخيرة ليفوز المنتخب الليبي بهدفين نظيفين وبذلك يحتاج المنتخب نقطة للتأهل لنصف النهائي، ليتمكّن في ثالث مباراة من اختطاف نقطة ثمينة من منتخب الكاميرون وتعادل معه دون أهداف.

وشارك المنتخب الوطني في تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بغانا عام 2008 وذلك ضمن المجموعة العاشرة التي ضمت إلى جانبه منتخبات إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وناميبيا.