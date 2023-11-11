المنتخب الليبي ونظيره السوداني في مبارة ودّية على أرضية ملعب بنينا

يستعد المنتخب الليبي لكرة القدم، الأحد المقبل، لخوض مباراة ودية مع نظيره المنتخب السوداني على أرضية ملعب “شهداء بنينا الدولي”.

وتأتي هذه المباريات الودّية، ضمن تحضيرات المنتخب الليبي لخوض مواجهتي إسواتيني والكاميرون في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تقام بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا ستواجه كل من منتخبي إسواتيني والكاميرون تواليا’ وذلك لحساب الجولة الأولى و الثانية لفرق المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026م.