المنتخب الليبي يبدأ تدريباته بمعسكر المغرب

يدخل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه مرحلة مفصلية في تاريخه، من خلال معسكر إعدادي خارجي يُقام في المغرب خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل هوية الفريق والاستعداد للاستحقاقات القارية القادمة.

بداية المعسكر.. تجمع في المغرب

قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه بدء التحضيرات في المغرب، من خلال تجمع جميع اللاعبين يتخلله عدد من الحصص التدريبية، قبل الدخول في المرحلة الأساسية من المعسكر. ￼

هذا التدرج في الإعداد يعكس رغبة الجهاز الفني في تقييم الحالة البدنية والفنية للاعبين بشكل دقيق قبل الاحتكاك الخارجي.

برنامج المعسكر.. وديتان لاختبار الجاهزية

يتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين:

• أمام منتخب النيجر

• أمام منتخب ليبيريا

وتندرج هاتان المواجهتان ضمن أجندة الاتحاد الدولي خلال فترة التوقف، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق أفكاره التكتيكية الجديدة. ￼

أهداف المعسكر.. إعادة بناء المنتخب

لا يُعد هذا المعسكر مجرد محطة تحضيرية، بل يمثل البداية الحقيقية لمشروع فني جديد، حيث يركز المدرب سيسيه على:

• إعادة بناء هوية المنتخب تكتيكيًا

• رفع النسق البدني والانضباط داخل الملعب

• خلق توليفة متوازنة بين المحليين والمحترفين

• تجهيز الفريق لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

ويأتي ذلك بعد فترة صعبة عاشها المنتخب، أبرزها الغياب عن البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة. ￼

عودة المحترفين.. ركيزة المشروع الجديد

شهدت قائمة المعسكر توجهًا واضحًا نحو استعادة اللاعبين المحترفين في الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الفريق، حيث يعمل الجهاز الفني على دمج عناصر الخبرة مع المواهب الشابة. ￼

كما يسعى سيسيه إلى متابعة عدد كبير من اللاعبين الليبيين في الدوريات الأوروبية والأمريكية، من أجل توسيع قاعدة الاختيار ورفع مستوى التنافس داخل المنتخب. ￼

فلسفة سيسيه.. مشروع طويل الأمد

يراهن المدرب السنغالي على هذا المعسكر كنقطة انطلاق فعلية، خاصة أنه لم يحصل سابقًا على الوقت الكافي للعمل بسبب ظروف التعاقد المتأخرة.

ويضع سيسيه هدفًا واضحًا: إعادة المنتخب الليبي إلى الواجهة القارية والتأهل إلى كأس أمم إفريقيا بعد غياب طويل.

أهمية المعسكر في المرحلة القادمة

تكمن أهمية هذا المعسكر في كونه:

• أول إعداد حقيقي تحت قيادة فنية مستقرة

• فرصة لتجريب عناصر جديدة

• محطة لتصحيح الأخطاء السابقة

• اختبار عملي قبل دخول التصفيات الرسمية

معسكر المغرب لا يمثل مجرد تجمع عادي للمنتخب الليبي، بل هو بداية مشروع إعادة بناء شامل يقوده جهاز فني بخبرة قارية، وطموح واضح لإعادة “فرسان المتوسط” إلى مكانتهم الطبيعية في الكرة الإفريقية.