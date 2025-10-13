المنتخب الليبي يحقق إنجازاً دولياً في بطولة العالم لـ«القوة البدنية»

حقق المنتخب الليبي للقوة البدنية إنجازًا دوليًا جديدًا في بطولة العالم للقوة البدنية للأساتذة المقامة في جنوب أفريقيا، حيث تألق البطلان إبراهيم مادي وأشرف الفلاح بحصد عدة ميداليات برونزية في مختلف فئات المنافسة.

وبحسب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، تمكّن إبراهيم مادي من الفوز بثلاث ميداليات برونزية جاءت في رفعة السكوات، ورفعة الدادلفت، إضافة إلى المجموع العام، ليعزز مكانته كأحد أبرز الرياضيين الليبيين في هذه الرياضة.

من جهته، أضاف أشرف الفلاح إنجازين مميزين إلى رصيد ليبيا، بعدما توّج بميداليتين برونزيتين عالميتين في رفعة الدادلفت والمجموع العام، مؤكّدًا حضور ليبيا على الساحة الدولية.

ويشارك المنتخب الوطني الليبي للقوة البدنية في هذه البطولة العالمية بدعم ورعاية وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، في إطار جهود تعزيز الرياضة الليبية دوليًا، وإظهار قدرة الرياضيين الليبيين على المنافسة على أعلى المستويات.