المنتخب الليبي يعسكر في المغرب استعدادا للقائي موريشيوس والرأس الأخضر

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس الأحد، إلى المملكة المغربية، للدخول في معسكر تحضيري مغلق في الفترة من 16 وحتى 27 مارس الحالي، تأهبا لمواجهة موريشيوس ثم الرأس الأخضر، في يونيو المقبل، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وسيخوض المنتخب الوطني في هذا المعسكر التدريبي مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو في الـ 22 آذار، فيما سيلعب لقاءه الثاني أمام منتخب التوغو في الـ 26 من نفس الشهر.

وتضم قائمة المنتخب الليبي 27 لاعبا، هم مراد الوحيشي، أصيل المقصبي، مفتاح الدرسي، صبحي الضاوي، سند بن علي، عبد العزيز الصويعي، علي يوسف، يونس الحجازي، زياد العلواني، أمجد بن عابدي، أسامة الشريمي، والمحترف دانييل الفاضلي، أحمد صالح، جعفر إدريس، وفيصل البدري.

كما ضمت القائمة أيضا نور الدين القليب، وبلقاسم رجب، وفاضل سلامة، وعبد الميسر أبو شيبة، وأحمد فكرون، وفرج غيضان، والمهدي الكوت، وعمر الخوجة، وأحمد كراوع، ومحمد الطبال، ومجدي أرطيبة، وأحمد سعد الدرسي.