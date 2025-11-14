المنتخب الليبي يواجه موريتانيا وديًا.. بروفة مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة

يخوض المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مباراة ودية قوية أمام نظيره الموريتاني، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، عند الساعة الرابعة مساءً على أرضية ملعب بنينا الدولي في بنغازي، وذلك في إطار تحضيرات “فرسان المتوسط” للاستحقاقات القارية المقبلة.

المواجهة تأتي في توقيت مهم للمنتخب، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال الفترة الدولية في اختبار جاهزية اللاعبين، والوقوف على مستوى العناصر الجديدة، وتثبيت ملامح التشكيلة الأساسية قبل دخول مراحل حاسمة من التصفيات المؤهلة للبطولات الإفريقية والعربية.

تحضيرات مكثّفة، ورسائل واضحة من الجهاز الفني

الطاقم الفني للمنتخب الليبي كثّف تدريباته خلال الأيام الماضية، مركزًا على رفع الجانب البدني، وتنويع الجوانب التكتيكية، وتجربة طرق لعب مختلفة بهدف توسيع الخيارات المتاحة أمام المدرب.

كما تشهد التدريبات منافسة قوية بين اللاعبين لحجز أماكنهم في القائمة الأساسية، في ظل رغبة الجهاز الفني في خلق توليفة تجمع بين الخبرة والطموح.

من جانبه، أكد المدرب أن مباراة موريتانيا ستكون اختبارًا حقيقيًا لقياس مدى تجاوب اللاعبين مع النهج الجديد، مشددًا على أهمية تحقيق أداء متوازن يمنح الثقة ويدفع بالفريق نحو مزيد من الاستقرار.

منتخب موريتانيا، منافس جاد واستعداد جدي للقاء فلسطين

منتخب موريتانيا، المعروف بـ”المرابطون”، يدخل اللقاء بكامل جاهزيته، حيث استدعى مدربه قائمة تضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

وسيكون المنتخب الموريتاني منافسًا قويًا، خصوصًا مع تطور مستواه في السنوات الأخيرة وظهوره الجيد في نهائيات كأس الأمم الإفريقية السابقة.

هذه المواجهة ستمنح المنتخبين فرصة ثمينة لاختبار خططهما الفنية، خاصة أن مباريات شمال إفريقيا وغربها عادة ما تتحلى بالندية والحماس.

ملعب بنينا، حضور جماهيري منتظر

تُعدّ بنغازي دائمًا وجهة مميزة لمباريات المنتخب، إذ يشهد ملعب بنينا حضورًا جماهيريًا كبيرًا في كل مناسبة.

ومن المتوقع أن تمتلئ مدرجات الملعب بالجماهير الداعمة للفرسان، التي دائمًا ما تلعب دورًا مهمًا في بث الروح القتالية داخل اللاعبين وتحفيزهم على تقديم الأفضل.

الجماهير الليبية ترى في هذه المباراة فرصة للعودة إلى الأجواء الدولية وتشجيع المنتخب قبل دخول غمار المنافسات الرسمية المنتظرة.

بروفة قوية قبل الطريق الأصعب في كأس العرب

مواجهة ليبيا وموريتانيا ليست مجرد مباراة ودّية؛ بل خطوة مهمة في طريق التحضير لمرحلة ملحق كأس العرب نهاية الشهر الجاري أمام فلسطين، فالأداء المنتظر، وانسجام العناصر، وقدرة الجهاز الفني على قراءة نقاط القوة والضعف، ستكون كلها مؤشرات تقود المنتخب نحو مستويات أفضل في الفترة القادمة.

الساعة الرابعة مساءً يوم السبت 15 نوفمبر ستكون موعدًا ينتظره كل عشّاق “فرسان المتوسط” لرؤية بداية جديدة وأداء يليق بآمال الجماهير الليبية.