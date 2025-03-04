المنتخب الوطني أمام مباراة هامّة ضمن تصفيات «كأس العالم 2026»

في مباراة هامة ضمن تصفيات الجولة الخامسة المؤهلة لكأس العالم 2026، يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب السنغالي الجديد “اليو سيسيه”، لملاقاة نظيره “منتخب أنغولا”، وستجرى المباراة يوم 20 رمضان 2025، على ملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة 11 مساءً”.

وبحسب وكالة “وال”، “يخوض المنتخب المباراة وفي رصيده 7 نقاط بعد أربع جولات، محتلاً المركز الثاني في مجموعته، التي يتصدرها منتخب “الكاميرون” بـ8 نقاط، يليه “المنتخب الليبي” ومنتخب “الرأس الأخضر” بـ7 نقاط، ثم “أنغولا” بـ6 نقاط، “موريتيوس” بـ4 نقاط، و”اسواتيني” التي لم يحقق منتخبها أي نقاط”.

هذا و”تعتبر هذه المباراة فرصة هامة للمنتخب الوطني لتعزيز حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026، وكان المدرب السنغالي اليو سيسيه، تولى القيادة الفنية للمنتخب بعد فترة ناجحة مع منتخب السنغال، حيث حقق معهم بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، كما قادهم للوصافة في 2019 وتأهل إلى كأس العالم في نسختي 2018 و2022″.