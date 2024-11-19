المنتخب الوطني يودع كأس الأمم الافريقية بالتعادل السلبي ضد بنين

حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب الوطني الليبي وبنين، الاثنين، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، لينتهي الحلم الليبي في التأهل لبطولة أمم إفريقيا ويهدي التأهل لمنتخب بنين.

التعادل جعل منتخب بنين يحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط خلف نيجيريا المتأهلة، بينما احتل منتخب ليبيا المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

شهدت منافسات المجموعة اليوم إثارة كبيرة، حيث كانت الفرصة متاحة أمام بنين ورواندا وليبيا للتنافس على انتزاع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة.

مع ختام منافسات المجموعة، تساوت بنين ورواندا في عدد النقاط وكذلك في المواجهات المباشرة بينهما، حيث فازت بنين 3-0 في المباراة الأولى، ثم تفوقت رواندا 2-1 في الثانية. وفي النهاية، تأهلت بنين برفقة نيجيريا بعد أن تفوقت بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.