المنتدى الاقتصادي الليبي- الايطالي يبدأ أعماله في الـ 29 من القادم   

عقدت اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي الايطالي، اجتماعها الثالث، الأحد، في ديوان مجلس الوزراء، بحضور اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة النشاطات المقترحة، وتم تحديد 29 أكتوبر موعدا رسميا لانطلاق أعمال المنتدى في العاصمة طرابلس.

وعرضت اللجنة خلال الاجتماع “الصالونات الاقتصادية المقترحة طيلة أيام المنتدى والجهات الليبية الإيطالية المشاركة، وجرى اعتمادها، كما تم استعراض المناشط الثقافية المقترحة من الجانب الإيطالي والتجهيزات المطلوبة لتنفيذها.

وجرى التنسيق بين الهيئة العامة للمعارض ووزارة الثقافة والسفارة الإيطالية لترتيب التحضيرات اللازمة، كما اعتُمدت أجنحة المعرض المقترحة في الجانبين الليبي والإيطالي للقطاعين الخاص والعام بالبلدين”.

وبحسب ما نشرت حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها في فيسبوك، “سترتكز أعمال المنتدى الليبي الإيطالي في هذه الدورة على مجالات إنتاج زيت الزيتون والصيد البحري والتعدين والصناعات النفطية المتوسطة والتدريب الفني والبحث العلمي”.