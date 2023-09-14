المنتدى الثقافي العربي البريطاني يُطالب بمساعدة الدولة الليبية

أهاب المنتدى الثقافي العربي البريطاني، بالمجتمع الدولي وخاصة المنظمات الدولية بالإسراع في تقديم المساعدة العاجلة والعون المادي والمعنوي للأسر المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية “دانيال” التي ضرب مدن ومناطق الجبل الأخضر شرقي ليبيا.

وذكر المنتدى في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ العاصفة والفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، مما أدى لوفاة وإصابة وفقدان عدد كبير من المواطنين.

وأعرب المنتدى عن قلقه إزاء تأخر عمليات الإنقاذ، محذَّراً من أن كل ساعة تأخير تزيد من عدد الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

كما طالب المنتدى الثقافي العربي البريطاني بمساعدة مؤسسات الدولة الليبية في عمليات الإغاثة وإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وتقليص حجم أضرار هذه الكارثة الطبيعية المؤسفة.

وأضاف بيان المنتدى: “نتابع عن كثب من خلال شركائنا الليبيين ونرصد حجم الأضرار البشرية والمادية على كافة الأراضي الليبية وخصوصا في المنطقة الشرقية.. كلنا آمل أن تتم السيطرة على الأوضاع الاستثنائية في أقرب الآجال مكللة بالعمل الدؤوب والتعاون وتجاوز الصغائر أمام المحن، وهذا ديدن أبناء الشعب الليبي الذي نعرف”.