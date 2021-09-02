المنتدى الثقافي العربي البريطاني يُنظم ندوة حول انتخابات ليبيا

يُنظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية، يوم السبت القادم، عبر تطبيق “زووم”، حول الانتخابات القادمة المرتقبة بعنوان “الطريق إلى انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا”.
وسيشارك في الندوة نخبة من المثقفين والاختصاصيين الليبيين.
وسيتناول المشاركون في الندوة عدة محاول تتمثل في:
- هل يمكن التوافق على قاعدة دستورية فيما تبقى من زمن؟
- ماهي احتمالات تأجيلها وأي سيناريوهات متوقعة إذا تأجلت؟
- ماهي العراقيل الجديدة التي تعدها بعض الأطراف للعرقلة أو التأجيل؟
- هل تراجع الزخم الدولي لدعم تنفيذ الانتخابات في موعدها؟
- ما هو تأثير التطورات الدولية والإقليمية على الأزمة الليبية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص؟
- ما هي درجة احتمال العودة للصراع المسلح إذا تعطلت الانتخابات؟
- ما هو تأثير تأخر الانتخابات على الجوانب الاقتصادية؟
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