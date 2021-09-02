المنتدى الثقافي العربي البريطاني يُنظم ندوة حول انتخابات ليبيا

يُنظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية، يوم السبت القادم، عبر تطبيق “زووم”، حول الانتخابات القادمة المرتقبة بعنوان “الطريق إلى انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا”.

وسيشارك في الندوة نخبة من المثقفين والاختصاصيين الليبيين.

وسيتناول المشاركون في الندوة عدة محاول تتمثل في: