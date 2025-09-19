«المنتدى الدولي ديسمبر 2025».. ليبيا تحتضن أكبر ملتقى للغاز في إفريقيا

تستعد العاصمة الليبية طرابلس لاستضافة واحد من أهم الأحداث الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة، حيث تنطلق فعاليات منتدى ليبيا-أفريقيا الدولي للغاز 2025 (LAIGF 2025) يومي 6 و7 ديسمبر 2025 في مركز ريكسوس النصر الدولي للمؤتمرات.

المنتدى، الذي يُعد الحدث الرسمي الوحيد في مجال الغاز على مستوى القارة الأفريقية، سيجمع تحت سقف واحد نخبة من وزراء الطاقة والنفط والغاز، ورؤساء الشركات الوطنية للطاقة، وممثلي منتدى الدول المصدرة للغاز، ومنتجي الغاز الأفارقة، إلى جانب كبار المستثمرين العالميين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.

ويحظى المنتدى بدعم رسمي من وزارة النفط والغاز الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى منتدى الدول المصدرة للغاز، وبشراكة استراتيجية مع S&P Global Commodity Insights وتنظيم شركة IN-VR.

يمثل LAIGF 2025 منصة استراتيجية لوضع ليبيا كمحور إقليمي رئيسي يربط بين موارد الغاز في أفريقيا واحتياجات الطاقة المتنامية في أوروبا، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً جذرياً في سياسات الطاقة والانتقال نحو مصادر أكثر استدامة.

والمكان: مركز ريكسوس النصر الدولي للمؤتمرات – طرابلس، التاريخ: 6 – 7 ديسمبر 2025.