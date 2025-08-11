«المنتدى العالمي للبنية التحتية» في الرياض… فرص استثمارية وشراكات استراتيجية

تتحول العاصمة السعودية الرياض منتصف سبتمبر المقبل إلى مركز عالمي لخبراء ومطوري البنية التحتية، حيث تستضيف النسخة الثانية من المنتدى العالمي للبنية التحتية خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة وفود من أكثر من 25 دولة، وبحضور أكثر من 300 جهة عارضة تمثل نخبة الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

ووفقاً لبيان مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، سيواكب المنتدى معرض ضخم يضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البنية التحتية، بدءاً من شبكات النقل والمواصلات، مروراً بالطاقة والمياه، وصولاً إلى المدن الذكية وتقنيات الاستدامة.

وسيشارك في الجلسات الحوارية وورش العمل الموازية أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة وهيئات دولية، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة.

المنتدى لا يقتصر على كونه منصة عرض، بل يشكل ملتقى استراتيجياً لتعزيز موقع الرياض كمحور رئيسي لاستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، ودعم توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها وتطوير بنية تحتية متكاملة تواكب مستهدفات “رؤية السعودية 2030”.

كما سيتيح للمستثمرين وصناع القرار فرصة لاستكشاف مشاريع ضخمة قيد التخطيط والتنفيذ، وفتح قنوات تعاون جديدة مع شركاء من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الاستضافة في وقت يشهد فيه قطاع البنية التحتية العالمي تحولات متسارعة بفعل الابتكار الرقمي والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يتوقع أن يكون المنتدى منصة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتدعم بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة في المنطقة.