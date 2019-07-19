المنتصر: المجتمع الدولي لن يفرض مُوقفًا على شعب اختار الحرية والديمقراطية

قال عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، إن نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، موجودة في واشنطن للمشاورات والاستعداد لجلسة مجلس الأمن القادمة بخصوص ليبيا في الـ29 من الشهر الجاري.

وأضاف المنتصر في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، رصدتها «عين ليبيا»، أنه يتوقع إحاطات وبيانات مماثلة للبيان السداسي المشترك وداعمة له.

وتابع يقول:

معالم الطريق الدولي بدت واضحة وعليكم جميعا اتخاذ قراركم كما اتخذ السراج قراره.

وأوضح الناشط الحقوقي أن المجتمع الدولي يملأ الفراغ المقصود الذي أنشئه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وخطط له حلفائه مصر و الإمارات، وفق قوله.

وأردف يقول: