المنخفض الجويّ مستمرّ والأرصاد تتوقع الاستقرار غداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “المنخفض الجوي تحرك آخر الليلة الماضية وقلّ تأثيره على مناطق الشمال الغربي حيث شهدت أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف المركز: “يبقى احتمال سقوط امطار خفيفة صباح اليوم على المناطق من الزاوية إلى سرت، وتنقش السحب الممطرة تدريجيا من بعد ظهر اليوم مع رياح نشطة نسبياُ علي معظم مناطق الشمال الغربي، بينما تتكاثر السحب من حين لآخر من مساء اليوم وحتى صباح الغد على مناطق (اجدابيا– سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر) يتخللها سقوط أمطار خفيفة، في حين مناطق الجنوب خاصة الجنوب الغربي تشهد اجواء باردة نسبياً”.

وتوقع المركز، “استقرار الأجواء يوم الاثنين على معظم مناطق البلاد”.