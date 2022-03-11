المندوبية الليبية بالجامعة العربية تُرحب بقرار وزراء خارجية الجامعة الخاص بليبيا

رحّب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت بمشروع قرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الصادر عن مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري.

وقال ثابت، إنّ هذا القرار عبر عن التضامن الكامل مع دولة ليبيا، ويؤكد علي الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة أراضيها، ويرفض رفض قاطعا كافة أنواع التدخل الخارجي، كذلك دعم المسار الانتخابي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضاف ثابت أنّ القرار يعزز من استقلالية عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقراراتها، الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن، بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون استثناء وفى مدى زمني محدد بما يحفظ سيادو البلاد ووحدتها.

واشاد ثابت، بدور جامعة الدول العربية، لدعم عملية الاستقرار فيها، وما تقوم به من جهود للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل حل الأزمة الليبية.