المندوبية الليبية تستغرب سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين

تحفظت المندوبية الليبية لدى الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، على بند إدانة “التدخلات” التركية في شؤون الدول العربية الذي صدر عن الاجتماع الوزاري للجامعة العربية.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، تأكيده موقف ليبيا الثابت من احترام سيادة الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف في مراسلة للمندوبية: “نُبدي استغرابنا الشديد من سياسية ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع التدخلات الخارجية”.

وأشار إلى أن بعض الدول العربية تدخلت في ليبيا ووصل تدخلها إلى حد العدوان وتم تبرير هذا التدخل.

ونوه الشماخي بأن ازدواجية المعايير اتضحت في ذكر تركيا بالاسم واتهامها بالتدخل وتجاهل تدخل دول أجنبية أخرى.

ورفضت المندوبية استخدام قرارات مجلس الجامعة كوسيلة لتصفية الحسابات والخلافات السياسية لبعض الدول الأعضاء مع دول خارج المجلس.

وأكدت دولة ليبيا تحفظها على القرار ونصه بالكامل نظرا إلى أنه اعتبر دعم الحكومة التركية للحكومة الشرعية في ليبيا تدخلا رغم أنه بطلب منها وبموجب مذكرة تفاهم موقعة من الجانبين.

وجاء عن المندوبية الليبية في الجامعة أن هذه الازدواجية تظهر في ذكر دولة تركيا واتهامها بالتدخل في شؤون الدول العربية وتجاهل دول أجنبية أخرى في ليبيا وثقتها تقارير فرق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

وقالت المراسلة إنه هذا السلوك من قرارات الجامعة تجاه ليبيا يُقابله تبرير تدخل دول عربية في شؤون دول عربية أخرى وصل في ليبيا ليكون عدوانا مباشرا.

ولفتت المندوبية إلى أن تدخل تلك الدول العربية في ليبيا تمثل في القصف الجوي الذي أودى بحياة المدنيين واستهدف مؤسسات الدولة والمطارات والمنشآت المدنية.