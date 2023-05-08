المندوبية الليبية تُرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، في جلسته الطارئة، التي عُقِدت الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصِصت لمناقشة الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين.

ورحب المندوب الليبي بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة بعد 12 عاما من تعليق عضويتها.

هذاقرر وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من الأحد.

وأفاد متحدث باسم جامعة الدول العربية بأن وزراء الخارجية العرب قرروا عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية بعد 12 عاما من تعليق عضويتها.

وكان قد تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة يوم 16 نوفمبر عام 2011 بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ.

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم.