المنسق الأممي للإغاثة يناشد «مجموعة السبع» التدخل لمنع المجاعة في السودان وغزة

ناشد المنسق الأممي للإغاثة مارتن غريفيث، اليوم (الأربعاء)، زعماء «مجموعة السبع» الذين يجتمعون في إيطاليا غداً أن يستخدموا نفوذهم للتغلب على المجاعة في السودان وغزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وحذر غريفيث في بيان من أن هناك أكثر من 40 نقطة معرضة لخطر المجاعة في السودان في يوليو (تموز) المقبل.

وأضاف: «القتال العنيف والقيود ونقص التمويل تمنع عمال الإغاثة من تقديم الغذاء والمياه والرعاية الصحية في غزة والسودان».

وطالب المسؤول الأممي الدول السبع الكبرى باستخدام نفوذها السياسي ومواردها المالية لتمكين منظمات الإغاثة من الوصول إلى جميع المحتاجين.

وأكد غريفيث أن العالم يجب أن يتدخل «لوقف آلات الحرب التي تعمل على تجويع المدنيين في غزة والسودان».