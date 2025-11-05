المنطقة العسكرية الساحل الغربي تتابع جاهزية الكتيبة 135 مشاة

بتعليمات من آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، قام آمر الشرطة العسكرية الغربية، اللواء علي الذيب بزيارة إلى الكتيبة 135 مشاة، حيث حضر الجمع الصباحي لعناصر الكتيبة واطّلع على مستوى الانضباط والجاهزية.

وعقب ذلك، قام اللواء الذيب بجولة تفقدية شملت البوابات والتمركزات التابعة للكتيبة، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية الأفراد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأكد على أهمية الالتزام بالتعليمات والمحافظة على الضبط والربط العسكري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تهدف إلى رفع مستوى الانضباط وتعزيز الجاهزية الميدانية لوحدات المنطقة العسكرية الساحل الغربي.