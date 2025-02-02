المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تداهم أحد أكبر أسواق الوقود في العجيلات

داهمت قوات المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، أحد أكبر مجمعات تزويد الوقود غير القانونية بمدينة العجيلات، والذي يُشتبه بتعامله مع مهربين وتوفيره لكميات كبيرة من الوقود بطرق غير مشروعة.

وبحسب البيان، “فرَّ المسؤولون عن تشغيل هذه الخزانات غير القانونية، تاركين وراءهم كميات كبيرة من الوقود بعد دخول القوات إلى المدينة، فيما تستمر عمليات الملاحقة لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة”.

وأكدت المنطقة العسكرية “أن المتاجرة غير القانونية بثروات الشعب الليبي تعد مخالفة صريحة للقانون، وستتم ملاحقة كل من يشارك في هذه الأنشطة التي تضر بمعيشة المواطن والأمن القومي، مع التأكيد على عدم السماح بأي عمليات بيع للوقود خارج المحطات الرسمية المعتمدة”.

المنطقة العسكرية الساحل الغربي تداهم أحد أكبر أسواق الوقود غير القانونية في العجيلات داهمت قوات المنطقة العسكرية الساحل… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥