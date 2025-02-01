المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تصادر كميات كبيرة من الوقود في العجيلات

قامت قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بالتعاون مع الشرطة العسكرية الغربية، بحملة أمنية في مدينة العجيلات لضبط محال تقوم ببيع المحروقات بطرق غير قانونية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة آلاف الليترات من الوقود والتي كان يستفيد منها المهربين لبيعه في دول الجوار، حيث كانت تُباع كميات كبيرة خارج الأطر القانونية المعتمدة والتسعيرة الرسمية المنصوص عليها.

يأتي ذلك، انطلاقا من خطتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في توفير الوقود من محطات بيعه الرسمية وتأمين توفيره بسعره الرسمي، والحد من تسرب كميات الوقود للسوق الموازي ومن ثم إلى يد المهربين.

وتطمئن المنطقة العسكرية كافة المواطنين أنها باشرت العمل بالتنسيق مع مكتب النائب العام والجهات المختصة لتوفير الوقود في المحطات الرسمية والتي سوف تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الوقود للمواطنين والسكان بسعره الرسمي.

انطلاقا من خطتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في توفير الوقود من محطات بيعه الرسمية وتأمين توفيره بسعره الرسمي، والحد… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في السبت، ١ فبراير ٢٠٢٥