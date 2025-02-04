المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تعالج مشاكل المواطنين في «العجيلات»

تنفيذًا لتعليمات آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق صلاح الدين النمروش، تفقد آمر الشرطة العسكرية الغربية، اللواء علي الذيب، مدينة العجيلات، مؤكدًا التزام القوات بردع أي تجاوزات.

شملت جولته المرافق التعليمية، المصارف، المحال التجارية، دوريات الأمن، وحدة المرور، ومحطات الوقود، لضمان سير العمل دون مضايقات.

كما جدد آمر المنطقة تعليماته بمعالجة شكاوى المواطنين فورًا، ومتابعة أعمال قوات المنطقة بما يضمن التزامها بجميع التعليمات الصادرة.

وتشهد العجيلات استقرارًا أمنيًا بعد تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، التي حولت المدينة سابقًا إلى وكر للجريمة والمخدرات، وسط ترحيب الأهالي.

تنفيذًا لتعليمات آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، تفقد آمر الشرطة العسكرية… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٥