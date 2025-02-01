المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تعزز تمركز قواتها في العجيلات

في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، عززت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، تمركزات قواتها في مدينة العجيلات، دعماً للأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة.

وجددت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، “تحذيرها لهذه المجموعات التي تحاول التسلل وإعادة المدينة إلى دوامة الفوضى، مؤكدةً أن أي تجمع أو تواجد لهذه العناصر داخل نطاق المنطقة العسكرية سيكون هدفاً مشروعاً لقواتها”.

وقالت: “منذ الرابع من يناير الماضي، تواصل المنطقة العسكرية عملياتها ضد أوكار المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر في مدينتي الزاوية والعجيلات، وتستمر قواتها في ملاحقة المجرمين الذين استباحوا دماء الأبرياء ونشروا الفساد والمخدرات في المنطقة. وتؤكد أن لا حصانة لأحد، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم جميعاً بلا استثناء”.

المنطقة العسكرية تعزز تمركز قواتها في العجيلات لمواجهة الجريمة المنظمة في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، عززت… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في السبت، ١ فبراير ٢٠٢٥