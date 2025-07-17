«المنطقة العسكرية الساحل الغربي» تواصل تدريب ضباطها على تقنيات الاتصالات المتقدمة

تتواصل بمقر المنطقة العسكرية الساحل الغربي فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة في تقنية الاتصالات العسكرية الحديثة، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي بدعم من رئاسة الأركان العامة، وتستمر لمدة خمسة أسابيع.

ويشارك في الدورة نخبة من الضباط والأكاديميين المختصين، حيث تشمل محاور التدريب موضوعات متقدمة في شبكات الاتصال، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، برمجة الروبوتات والطائرات بدون طيار، إضافة إلى أنظمة التحكم الآلي.

وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات القيادة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتصميم وتنفيذ أنظمة الاتصالات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية المؤسسة العسكرية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات التقنية في المجال الدفاعي.