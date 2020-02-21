المنطقة العسكرية الغربية تُحذر من تبعات التحركات المشبوهة لعناصر حفتر

حذرت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق. من تبعات التحركات المشبوهة والتحشيد لعناصر حفتر في قاعدة الوطية ومدن العجيلات وصبراتة وصرمان.

وفي بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، طالبت الغرفة سكان المناطق المذكورة بطرد من وصفتهم بـ”المجرمين” ووقف تحركاتهم في مدنهم لمنع انتشار القتل والدمار.

وأكد البيان أن قوات بركان الغضب على أتم الاستعداد للقضاء على من المجرمين والعصابات.

كما دعا البيان المواطنين للتعاون مع قواتهم، ونبه سكان المدن المذكورة بأن عليهم واجب وطني ومصلحة خاصة في تجنيب مدنهم ويلات الحرب.

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