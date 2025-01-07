في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنشآت الحيوية، المنطقة العسكرية “الساحل الغربي” تتولى مهام الإسناد والحماية وتأمين مصفاة الزاوية لتكرير النفط.

وشملت الإجراءات الأمنية “تفعيل نقاط تمركز ثابتة ودوريات متحركة في محيط المصفاة ومداخلها، بما يضمن سير العمليات التشغيلية واستمرار الإنتاج بأعلى مستويات السلامة والاستقرار”.

وتؤكد المنطقة العسكرية “التزامها الكامل بالحفاظ على أمن المنشآت الحيوية وحمايتها من أي تهديدات قد تعيق عملها أو تؤثر على استقرار الإنتاج”.

المنطقة العسكرية تتولى تأمين وحماية مصفاة الزاوية لتكرير النفط الزاوية| 7 يناير 2025 في إطار جهودها لتعزيز الأمن… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥