المنطقة العسكرية للساحل الغربي تصدر بياناً بشأن العملية العسكرية في الزاوية

أصدرت المنطقة العسكرية للساحل الغربي بيانا بشأن العملية العسكرية التي أطلقتها في مدينة الزاوية.

وقالت في بيان: “دخلت قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي مدينة الزاوية في إطار عملية عسكرية وأمنية، تعد المرحلة الأولى منها، وتم إزالة عدد من الأوكار، فيما يجري العمل على استهداف أوكار أخرى وملاحقة المطلوبين”.

وأضاف البيان: “انتشرت القوات في عدة تمركزات، منها: ميدان الشهداء، شارع الخرطوم، منطقة أبوصرة، كوبري بئر الغنم، منطقة الركينة، منطقة الحارة، الشرفاء، مدخل الزاوية الشرقي، ومناطق جنوب الساحلي”.

وأضاف البيان: “ثدار العمليات بشكل شامل ودقيق، مع تأكيد القوات على عدم التراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة، والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة”.

وأكدت المنطقة العسكرية للساحل الغربي، “حرصها الكامل على سلامة المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

جانب من دخول قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي إلى منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية والتمركز فيها، حيث نفذت عمليات مداهمة… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥