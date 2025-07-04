المنطقة الوسطى تحتفي بأبطال تحدي القراءة العربي.. إشراقة فكر وتكريم تميز

في أجواءٍ غمرها الاعتزاز والفرح، احتضنت المنطقة الوسطى في ليبيا حفل اختتام تصفيات تحدي القراءة العربي، وسط حضور لافت من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، احتفاءً بجيلٍ قرأ، وأبدع، وارتقى.

وافتُتح الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبتها مشاركة ملهمة من ذوي العزم، عبّروا فيها عن شغفهم بالقراءة، مؤكدين أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز التحديات، وتخطي الحدود نحو المعرفة.

وتألّق أبطال القراءة على المنصة بإلقاءات مميزة وكلمات نابضة بالإلهام، عبّروا من خلالها عن أثر القراءة في صقل شخصياتهم وتوسيع آفاقهم. كما جرى خلال الحفل تتويج الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى المنطقة الوسطى، وتكريم جميع المشاركين الذين أتمّوا قراءة خمسين كتابًا، تقديرًا لتفانيهم وتقديرًا لشغفهم بالعلم والثقافة.

تحدي القراءة العربي، بوصفه مبادرة رائدة، يواصل غرس حب المعرفة في نفوس الأجيال الصاعدة، ويعزز من مكانة القراءة كركيزة أساسية لبناء جيلٍ واعٍ ومتمكن، يُضيء المستقبل بنور الفكر والثقافة.