المنطقة على حافة الانفجار.. استنفار 50 ألف جندي أمريكي وإيران تهدد بـ«الحرب الشاملة»

حذر مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن استمرار الهجمات الأمريكية خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الانتقال من مرحلة الردع والرد بالمثل إلى مرحلة “الهجوم والتدمير الكامل”، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن.

وقال رضائي، الذي شغل سابقًا منصب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية، إن القواعد والقوات الأمريكية ستصبح أهدافًا للملاحقة والهجمات المباشرة، حتى خارج الحدود السياسية، إذا استمرت العمليات العسكرية الأمريكية.

وأضاف أن ضبط النفس الذي أبدته إيران حتى الآن جاء لتجنب تفجير أزمات أمنية وصراعات دولية، من بينها التوترات بين تركيا وإسرائيل، والصين وتايوان، وروسيا وأوروبا.

ودعا رضائي دول وشعوب المنطقة، بما في ذلك الكويت والأردن وقطر والإمارات، إلى الحيلولة دون ما وصفه بـ”اندفاع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني” نحو تصعيد الصراع.

وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن استراتيجية “الحرب والتفاوض معًا” وصلت إلى طريق مسدود، مشددًا على أن وتيرة الهجمات الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.

كما قال إن إغلاق إيران لمضيق هرمز والسيطرة عليه يهدفان إلى حماية الأمن القومي الإيراني والحفاظ على أمن الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن قبول المقترح الأمريكي بشأن الإدارة المشتركة للمضيق يعني منح واشنطن السيطرة على أهم ممر للطاقة في العالم، وتمكينها من فرض أسعار النفط، وهو ما قال إنه يمهد لحرب عالمية ثالثة ضد قوى كبرى مثل الصين وروسيا.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” انتهاء الموجة السابعة من الضربات العسكرية ضد إيران مساء 17 يوليو، مؤكدة أن العمليات استهدفت مواقع مراقبة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية.

وقالت “سنتكوم” إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنًا حربية في تنفيذ الضربات، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية وفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، مع بقاء أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية عالية.

وأفادت تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بنيتها إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود، ضمن الاستعدادات لاحتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران.

وأضافت التقارير أن واشنطن تدرس خيارات تشمل استهداف محطات الطاقة والمنشآت النووية، إلى جانب موقع “بيك آكس ماونتن” الواقع تحت الأرض، والذي تشتبه الولايات المتحدة بأنه منشأة نووية قيد الإنشاء.

وفي سياق متصل، اتهم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مجلس الأمن الدولي بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات لوقف الضربات الأمريكية، معتبرًا أن المجلس يقف متفرجًا على ما وصفه بـ”جرائم حرب” و”أعمال عدوان” ضد بلاده.

وقال إيرواني، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة ترتكب انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، متهمًا إياها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك الجسور وشبكات السكك الحديدية.

وطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات الأمريكية، وضمان محاسبة واشنطن على ما وصفته طهران بانتهاكات جسيمة.

ويأتي هذا التصعيد بعد مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار وقعتها طهران وواشنطن في 18 يونيو بوساطة باكستان، إلا أن المواجهات تجددت بعدما نفذت القوات الأمريكية منذ 8 يوليو عدة جولات من الضربات ضد إيران، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا، في وقت يواصل فيه الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، متهمًا واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.