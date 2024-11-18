المنظمة الدولية للهجرة تزور القاطع الأمني الحدودي «العسة»

استقبل رئيس القاطع الأمني الحدودي العسة في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، وفدًا من بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) برفقة نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا ورئيس قسم المنظمات بمكتب وزير الداخلية، بحضور عدد من الضباط.

وخلال الاجتماع ،الذي عُقد بمقر القاطع، استمع الوفد إلى شروح وافية حول طبيعة العمل الأمني بالموقع وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال أمن وإدارة الحدود، لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

كما أجرى الوفد زيارة ميدانية للاطلاع على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ومناقشة آليات تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع الجهات المختصة.