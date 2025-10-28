المنظمة الدولية للهجرة: ليبيا تحتضن 867 ألف مهاجر في 2025

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا إلى 867,055 مهاجرًا حتى نهاية سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 19% مقارنة بعددهم في نفس الفترة من العام 2024، والذي كان قد سجل 725,304 مهاجرين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي نقلته العديد من الوسائل الإعلامية، أن هذه الزيادة تراوحت بشكل رئيسي بين مناطق البلاد، حيث يُقدر أن حوالي 53% من المهاجرين يتواجدون في المنطقة الغربية.

وفقا للبيانات الواردة، يتصدر المهاجرون من السودان قائمة الجنسيات، حيث يمثلون 33% من الإجمالي، تليهم النيجر بنسبة 22%، ثم مصر بنسبة 19%، وتشاد بنسبة 10%.

كما أفادت المنظمة بأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من هذه البيانات الرسمية، خاصةً وأن تقديرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تشير إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال تشكل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، حيث تشير البيانات إلى أن 88% من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط انطلقوا من السواحل الليبية، ورغم هذه الزيادة، سجلت المنظمة انخفاضًا بنسبة 8% في عدد المهاجرين الذين غادروا ليبيا نحو أوروبا مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة كبيرة في عمليات ترحيل واحتجاز المهاجرين خلال صيف 2025، حيث تم ترحيل 1102 مصري و700 سوداني. كما تمت مداهمات لعدد من أماكن العمل، أسفرت عن احتجاز أكثر من 1500 مهاجر.

وفيما يتعلق بالمسار نحو أوروبا، أفادت المنظمة بزيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت اليونانية، حيث ارتفع العدد بنسبة 318% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى أكثر من 13 ألف مهاجر.

وأوصت المنظمة الدولية للهجرة بتكثيف الجهود الدولية لفتح مسارات قانونية للهجرة، فضلاً عن توفير تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال، بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية الحالية التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا.